Mediamagnaat Rupert Murdoch (92) treedt af: opvolger bekend

«In naam van de raden van bestuur van Fox en News Corp., de directie en alle aandeelhouders die baat gehad hebben bij zijn harde werk, feliciteer ik mijn vader voor zijn opmerkelijke, 70 jaar durende carrière», aldus zoon Lachlan (52) in het statement. «We danken hem voor zijn visie, zijn pioniersgeest, zijn standvastige vastberadenheid en de blijvende erfenis hij nalaat aan de bedrijven die hij heeft opgericht en de ontelbare mensen op wie hij invloed heeft gehad.»

«Mijn hele carrière was ik elke dag bezig met nieuws en ideeën, en dat zal niet veranderen», stelt Murdoch senior dan weer in een bericht aan zijn personeel. «Maar de tijd is gekomen om een andere rol op te nemen, wetende dat we beschikken over echt getalenteerde teams.» In het bericht noemt hij zijn zoon Lachlan een «gepassioneerde, principiële leider».

Van streekkrant tot imperium

Rupert Murdochs carrière startte in de jaren 50 toen hij na de dood van zijn vader een kleine krant in het Australische Adelaide overnam. Geleidelijk deed hij een aantal overnames in zijn thuisland en Nieuw-Zeeland, om eind jaren 60, met News of the World en The Sun, ook actief te worden in het Verenigd Koninkrijk. Enkele jaren later verhuisde hij naar New York, om vervolgens uit te breiden in de Verenigde Staten.

Toen hij in 1985 Twentieth Century Fox aankocht, werd hij een belangrijke speler in Hollywood. Een jaar later werd hij ook actief in de tv-wereld, toen hij verschillende Amerikaanse zenders opkocht en Fox Broadcasting oprichtte. Nog eens tien jaar later richtte hij Fox News op als concurrent van nieuwszender CNN. Intussen waren Murdochs bedrijven ook in Azië en Zuid-Amerika actief.

Murdoch in 2015 met zijn zoon Lachlan. AFP / S. Olson

Grote kranten zoals The Wall Street Journal en New York Post in de Verenigde Staten en de Sun en de Times in het Verenigd Koninkrijk maken deel uit van het Murdoch-imperium. Ook in Australië beschikt Murdoch over titels.

De bocht naar rechts

In zijn lange carrière werd Murdoch vaak in verband gebracht met controverses en schandalen. Zo moesten het bedrijf, en Murdoch zelf, in 2011 door het stof voor hun rol in het hacken van telefoons door de schandaalkrant News of the World. Daarop trok de uitgever de stekker uit de krant. Ook voor zijn rol bij Fox News lag hij regelmatig onder vuur, omdat die zender, maar ook andere media van Murdoch, beschuldigd worden van bevooroordeelde en misleidende berichtgeving om Murdochs zakenbelangen en politieke vrienden te steunen.

Rol verkiezingen

Het afscheid van Murdoch komt er net nu de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen stilaan onder stoom komt. Bij de Republikeinen leidt oud-president Donald Trump, die lang de steun genoot van Fox News, in de peilingen. In een boek over Murdoch dat volgende week moet verschijnen, staat dat Murdoch de oud-president intussen al herhaaldelijk heeft dood gewenst.

Vijf maanden geleden moest Fox News meer dan 780 miljoen dollar ophoesten in de zaak die stemcomputerfabrikant Dominion had aangespannen. De stemcomputerfabrikant had een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar geëist van Fox News, omdat de nieuwszender berichten over vermeende manipulatie van de stemcomputers tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 verspreidde.

Succession in het echt

De opvolging van Murdoch inspireerde de makers van de HBO-serie ‘Succession’, dat liep van 2018 tot mei van dit jaar. De mediamagnaat heeft zes kinderen.

Murdoch was vier keer getrouwd. Vorig jaar nog scheidde hij van Jerry Hall, jarenlang de echtgenote van Mick Jagger. Eerder dit jaar volgde een nieuwe verloving, maar die werd twee weken later alweer afgebroken. Amerikaanse media berichtten destijds dat Murdochs partner Fox-sterpresentator Tucker Carlson als een «boodschapper van God» beschouwde. Carlson verliet kort daarop de nieuwszender. Dat vertrek werd ook in verband gebracht met de schikking die Fox en Dominion een week eerder hadden gesloten.