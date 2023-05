Meer dan 14 miljoen kijkers keken op BBC naar kroning Charles III

Minder kijkers

De begrafenis van Elizabeth II in september vorig jaar is gevolgd door gemiddeld 26 miljoen kijkers, met een piek van 28 miljoen. Van hen keek 18,5 miljoen naar de BBC. Bij haar kroning in 1953, de eerste die op televisie werd uitgezonden, waren er 27 miljoen kijkers in het Verenigd Koninkrijk. De begrafenis van prinses Diana telde nog 32 miljoen kijkers.