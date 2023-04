Minstens vier doden bij schietpartij op tienerfeestje in Alabama: «Mijn hart is gebroken»

In Dadeville, in de Amerikaanse staat Alabama, zijn zaterdagavond (lokale tijd) minstens vier mensen om het leven gekomen bij een schietpartij op het verjaardagsfeest van een 16-jarig meisje. Ruim twintig personen zijn gewond geraakt. Het precieze aantal gewonden is nog niet bekend. Dat melden Amerikaanse media op basis van de politie.

De schietpartij vond zaterdag plaats omstreeks 22.30 uur (zondag 05.30 uur Belgische tijd). Volgens lokale media zou het incident zich voorgedaan hebben op een feest voor de zestiende verjaardag van een tiener in Dadeville, op ongeveer 70 kilometer van Montgomery, de hoofdstad van Alabama. Over de identiteit van de dader en de slachtoffers is nog niks bekend.

«Mijn hart is vandaag gebroken», schreef Ben Hayes, een dominee van de First Baptist Church in Dadeville, op Facebook. «Ik stond tot 3 uur ‘s nachts buiten het Lake Martin-ziekenhuis te kijken hoe de harten van families braken toen zij hoorden dat hun kind was neergeschoten - of erger nog, dood.»