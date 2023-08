Orkaan Idalia: Zwaarste storm in 125 jaar legt Florida plat (foto’s)

Volgens CNN is Idalia de zwaarste storm in meer dan 125 jaar die aan land gaat in de regio Big Bend, ten zuiden van de hoofdstad Tallahassee. Meer dan 160.000 huishoudens zaten woensdagochtend zonder stroom, meldt NBC News. Meer dan duizend vluchten werden geannuleerd of zijn vertraagd door het noodweer, vooral op de luchthaven van Tampa.

Derde orkaan op één jaar tijd

Idalia is de derde orkaan die in het afgelopen jaar aan land is gegaan in Florida. In september 2022 vielen meer dan 100 doden toen orkaan Ian aan land ging, in oktober 2022 ging orkaan Nicole aan land. Toen vielen nog eens vijf doden.