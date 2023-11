Overheden gaven vorig jaar recordbedrag uit aan fossiele brandstoffen

Het meeste geld (1.300 miljard dollar) ging naar subsidies voor fossiele brandstoffen, onder meer omdat consumenten geld kregen van overheden vanwege de energiecrisis. Die ontstond nadat Rusland buurland Oekraïne was binnengevallen.

Recordbedrag hernieuwbare sector

Daartegenover staat dat het afgelopen jaar ook een recordbedrag naar de hernieuwbare energiesector vloeide. Maar dit bedrag van 486 miljard dollar verbleekt in vergelijking met de investeringen in fossiele brandstoffen.

Onderzoekers zeggen te hopen dat tijdens de aankomende klimaattop COP28 in Dubai afspraken worden gemaakt over het terugschroeven van financiële steun aan de fossiele industrie. De denktank roept onder meer op om een deadline op te leggen voor alle subsidies voor fossiele brandstoffen. Die zou dan op 2025 moeten liggen voor de rijke landen en op 2030 voor ontwikkelingslanden.

Geen geloofwaardig argument

«Er is gewoonweg geen enkel geloofwaardig argument voor het blijven verlenen van subsidies aan de fossiele industrie in het licht van de klimaatcrisis die economieën en bestaansmiddelen zal vernietigen. Dat terwijl hernieuwbare energie alsmaar competitiever is en een gelegenheid biedt om de wereld rechtvaardiger en eerlijker te maken», besluit Tara Laan, de hoofdauteur van de studie.