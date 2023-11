Stembureaus in Nederland vandaag geopend voor spannende parlementsverkiezingen

Regeringspartij VVD wordt uitgedaagd door onder meer een volledig nieuwe partij - Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt - en een nieuwe alliantie van groenen en sociaaldemocraten onder leiding van Frans Timmermans. De strijd lijkt erg spannend te worden. Sinds het begin van de campagne ontlopen de drie partijen elkaar nauwelijks in de peilingen. Bovendien heeft enkele dagen voor de stembusgang nog een vierde partij zich aangesloten bij de kopgroep: de extreemrechtse PVV van Geert.

Gematigde Geert Wilders

Dit jaar doen in Nederland 26 partijen mee. Na de val van de regering en het vertrek van Mark Rutte (VVD), die dertien jaar lang premier was, kunnen de parlementsverkiezingen het politieke landschap grondig hertekenen. Nederlandse partijen hebben in de laatste maand van de verkiezingscampagne bijna 1,3 miljoen euro uitgegeven aan onlineadvertenties.