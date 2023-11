Poetin heft Russisch verbod op kernwapenproeven op

De handtekening van Poetin was een formaliteit, nadat eerder de Doema(Het Russische parlement, nvdr.)al akkoord was gegaan. Poetin had het initiatief genomen voor de terugtrekking, naar eigen zeggen om de balans met de Verenigde Staten te herstellen. Washington heeft het verdrag ook getekend, maar nooit geratificeerd. Daarom zou Rusland dat ook niet moeten doen, vindt Poetin.

Geen nieuwe testen

Moskou zegt dat de intrekking van de ratificatie niets verandert aan het beleid over kernwapens en dat het niet van plan is om nieuwe testen te doen, tenzij de Amerikanen dat doen. De laatste Russische kernproef was in 1990, in de tijd van de Sovjet-Unie. De VS deden voor het laatst een kernproef in 1992.