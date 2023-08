Proces tegen advocaat van Mahsa Amini gestart

Dood Amini

De 22-jarige Mahsa Amini stierf in september 2022 nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt omdat ze de strikte kledingsvoorschriften voor vrouwen had overtreden. Sinds haar dood wordt het land overspoeld door protesten en manifestaties tegen het regime dat al sinds 1979 aan de macht is in Iran. De tegenreactie van het bestuur was zeer fors met verschillende agressies en arrestaties.