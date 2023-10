Rechter verbiedt Donald Trump zich publiek te uiten over betrokkenen strafzaak

Een federale rechter heeft de voormalige Amerikaanse president Donald Trump verboden om zich publiekelijk uit te laten over aanklagers, rechtbankmedewerkers en mogelijke getuigen in een zaak tegen hem. Tegen de oud-president wordt een strafzaak voorbereidt omdat hij zou hebben geprobeerd zijn verkiezingsnederlaag van 2020 ongedaan te maken.

Rechter Tanya Chutkan is zo ingegaan op het verzoek van de speciale aanklager Jack Smith, zelf regelmatig een doelwit op de sociale media van Donald Trump. De rechter verwierp wel het verzoek van de aanklager over kritiek op de federale hoofdstad en haar inwoners of de regering van president Joe Biden, waaronder het ministerie van Justitie.

De speciale aanklager diende de motie in omdat Trump eerder al de rechtbank, potentiële getuigen en aanklagers aanviel en intimideerde. De verdediging vond dat een dergelijk spreekverbod censuur was en de vrijheid van meningsuiting schond. Bovendien zit de 77-jarige oud-president in een verkiezingscampagne om in 2024 opnieuw president te worden. De advocaten vonden het niet correct dat zijn Democratische rivaal Joe Biden vrijuit mag spreken en Trump niet. De rechter stelde echter dat Trump president Biden mag bekritiseren, omdat hij niets met de zaak te maken heeft.

Samenzwering

Donald Trump wordt ervan beschuldigd een samenzwering tegen de Verenigde Staten te hebben gestart. Samen met een reeks handlangers ontkende Trump na de verkiezingen van 2020 dat hij had verloren. Volgens Trump was er fraude gepleegd door de Democraten en de uiteindelijke winnaar Joe Biden. Er is geen enkel bewijs gevonden voor Trumps beschuldigingen.

Het proces in Washington begint normaal op 4 maart 2024. Het is een van de vier strafzaken tegen Trump.