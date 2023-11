Rusland wil internationale LGBT-gemeenschap verbieden, wegens "extremisme"

In het korte persbericht verduidelijkt het ministerie niet of ze de LGBT+-beweging in het algemeen viseert, of een of meerdere specifieke organisaties. «Het ministerie van Justitie diende een administratief verzoek in bij het Hooggerechtshof om de internationale LGBT-beweging als extremistisch te catalogeren en haar activiteiten op het grondgebied van de Russische Federatie te verbieden.»