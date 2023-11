Russisch huurlingenleger is weer begonnen met rekruteren soldaten

Sociale media-accounts van Wagner in de Russische stad Perm publiceerden op dinsdag verschillende eisen waaraan een rekruut moet voldoen. In de post getiteld ‘We komen terug’, staat te lezen dat geïnteresseerden over een Russisch paspoort moeten beschikken voor operaties in het buitenland. Ook moeten rekruten kunnen aantonen dat ze geen strafblad hebben of een verleden met drugsmisbruik. Een ommekeer ten opzichten van eerder dit jaar toen Wagner Russische gevangen rekruteerde om te vechten in Oekraïne.