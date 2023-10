Trump krijgt boete van 10.000 dollar: «Doe dit niet nog een keer, anders volgen er grotere consequenties»

Donald Trump moet een boete van 10.000 dollar, ongeveer 9.500 euro, betalen, omdat hij een door de rechtbank opgelegd spreekverbod schond. De oud-president kreeg het verbod nadat hij vorige week op sociale media een negatieve opmerking had geplaatst over een rechtbankmedewerker.

Het ging gisteren mis toen Trump het gerechtsgebouw in New York betrad om daar te komen getuigen in een fraudezaak. Tegenover de aanwezige journalisten liet hij zich negatief uit over de aangestelde rechter. «Deze rechter is een heel partijdige rechter, met een persoon naast zich die heel partijdig is, misschien zelfs nog partijdiger dan hijzelf», aldus Trump

Duidelijke overtreding

Volgens rechter Arthur Engoron overtrad Trump met zijn opmerking het eerder opgelegde spreekverbod, een ‘gag order’. Er was hem vorige week namelijk geïnstrueerd niets meer te zeggen over het rechtbankpersoneel, nadat hij zich op sociale media negatief over hen had uitgelaten. Engoron voegde er gisteren aantoe: «Doe dit niet nog een keer, anders volgen er grotere consequenties».

Fraudezaak

De zaak die in New York wordt behandeld gaat over de fraude die Trump zou hebben gepleegd met zijn bedrijf. Trump zou met de cijfers van zijn vastgoedbedrijf hebben gesjoemeld, iets wat hij blijft ontkennen. Volgens hem is de zaak een politiek gemotiveerde heksenjacht.

Trump kreeg eerder ook al een spreekverbod opgelegd in een strafzaak die loopt in Washington. Daar wordt hij aangeklaagd vanwege pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. De rechtbank wil voorkomen dat hij een lastercampagne begint tegen aanklagers, rechtbankmedewerkers en getuigen.