Trump is populairder dan Biden in de peilingen voor de presidentsverkiezingen

Biden won bij de presidentsverkiezingen van 2020 nog in al die staten van Trump. De Democraat staat in de peiling inmiddels alleen nog aan de leiding in Wisconsin, waar hij 2 procentpunt hoger scoort dan zijn Republikeinse voorganger. Trump heeft in de vijf andere staten een voorsprong van tussen de 4 en 10 procentpunt.

Veel kiezers zeggen volgens de krant dat de economie in betere handen is bij Trump. Ook vinden veel respondenten Biden te oud voor het presidentschap. Hij wordt deze maand 81 en is de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Over de leeftijd van de 77-jarige Trump wordt veel minder negatief geoordeeld, blijkt uit de peiling van de krant en onderzoeksinstituut Siena College.