Turkije maakt zich op voor tweede ronde presidentsverkiezingen

Uittredend president Recep Tayyip Erdogan behaalt de meeste stemmen, maar slaagt er niet in een meerderheid te bereiken. Hij zal het binnen twee weken moeten opnemen tegen Kemal Kilicdaroglu, de kandidaat die door verschillende oppositiepartijen naar voren was geschoven.

Eerder liet Erdogan al weten dat hij een tweede verkiezingsronde zou accepteren. Toch is de huidige president overtuigd van zijn overwinning, omdat de kiezers volgens hem «veiligheid en stabiliteit» willen. «Ik geloof oprecht dat we ons volk de komende vijf jaar zullen blijven dienen», klinkt het.

«De wil tot verandering bedraagt meer dan 50%»

Ook oppositieleider Kilicdaroglu had al aangegeven dat hij akkoord zou gaan met een tweede ronde. Kilicdaroglu is ook overtuigd dat hij zal winnen, want volgens hem bedraagt «de wil tot verandering in de samenleving meer dan 50%».