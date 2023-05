Videoboodschap vanZelenski geweigerd tijdens finale Eurovisiesongfestival: «Teleurstelling»

«Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter van het evenement. Dit principe verbiedt politieke verklaringen of soortgelijke uitlatingen tijdens de wedstrijd», aldus EBU.

Het songfestival vindt dit jaar plaats in het Britse Liverpool. Oekraïne had het evenement als winnaar van vorig jaar moeten organiseren, maar moest afhaken wegens de Russische inval in het land. «De premier denkt dat het correct was geweest om president Zelenski te laten spreken tijdens het evenement», aldus een woordvoerder van premier Rishi Sunak. «De waarden en vrijheden waarvoor president Zelenski en zijn volk strijden in Oekraïne zijn niet politiek, maar fundamenteel.» Volgens Downing Street hebben de organisatoren van het Eurovisiesongfestival «dat vorig jaar zelf erkend door Rusland niet te laten deelnemen aan de wedstrijd». Ook dit jaar mag Rusland niet meedoen.