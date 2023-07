Twee doden en meerdere gewonden bij schietpartij in Baltimore (video)

Een 18-jarige vrouw werd dood aangetroffen door de politie en een 20-jarige man bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Geen details

De politie kreeg na 00.30 uur verschillende oproepen over een schietpartij in de wijk Brooklyn Homes in het zuiden van de stad. De agenten troffen ter plaatse tal van slachtoffers aan die gewond waren geraakt door geweervuur, zei politiechef Richard Worley. De afdeling moordzaken heeft het onderzoek overgenomen. Er zijn nog geen verdere details over de achtergrond of mogelijke verdachten.