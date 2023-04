Vanaf vandaag is NAVO een lid rijker

Aanvankelijk had Finland gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigeren voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor een grote NAVO-top in Vilnius in juli van start gaat. Volgens Stoltenberg zal door het Finse lidmaatschap ook de veiligheid van Zweden verhogen.

Overstag na Russische invasie van Oekraïne

Rusland versterkt militaire aanwezigheid

Wat Moskou betreft, is die NAVO-uitbreiding een bedreiging. Rusland is dan ook van plan zijn militaire capaciteit in de buurt van Finland te versterken. Ook aan de grenzen van Oost-Europa wordt de Russische militaire aanwezigheid verhoogd, zei de Russische viceminister voor Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko. «Als er troepen of materiaal van andere NAVO-lidstaten op Fins grondgebied ontplooid worden, dan zullen we extra maatregelen nemen om de militaire veiligheid van Rusland op overtuigende wijze te waarborgen», aldus de viceminister.