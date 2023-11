Verrassende terugkeer van oud-premier Cameron als minister van Buitenlandse Zaken in het VK

De 57-jarige Cameron was premier van mei 2010 tot juli 2016. Kort na het brexitreferendum, waartoe hij de aanzet gegeven had, stapte hij op. Zelf was hij voor een verlengd EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk, maar een nipte meerderheid van de Britten stemde tegen. Hij werd toen opgevolgd door Theresa May.

Om Cameron nu als minister te kunnen benoemen, was een spoedprocedure nodig om de oud-premier in het Hogerhuis te benoemen. Om minister te zijn moet iemand immers ofwel in het Hoger- of het Lagerhuis zetelen. Daarom werd hij tot ’life peer’ aangesteld.

Rekenen op ervaring

Rond 10.30 uur plaatselijke tijd verliet Cameron de ambtswoning van de Britse premier Rishi Sunak. Eerder op de dag hadden journalisten ter plaatse al gezien hoe een glunderende Cameron richting de deur van Downing Street 10 stapte.

«Hoewel ik de afgelopen zeven jaar uit de politieke frontlijn was, hoop ik dat mijn ervaring - als partijleider voor elf jaar en premier voor zes jaar - me zal helpen om de premier bij te staan», laat hij intussen op X weten. Hij geeft wel toe dat hij het niet eens was met «sommige individuele beslissingen» van Sunak, maar toch is de man een «sterke en capabele» leider.

De aanstelling van Cameron kwam als een grote verrassing, ook vanwege zijn standpunt over China. Onder Cameron kende de Chinees-Britse samenwerking enkele «gouden jaren», maar Sunak noemde dat tijdperk vorig jaar nog «naïef».

De huidige premier kampt met slechte peilingen en vecht voor zijn politiek overleven - voor volgend jaar staan parlementsverkiezingen gepland. Al langere tijd werd een herschikking van de regering verwacht. De maandag ontslagen minister van Binnenlandse Zaken Braverman beloofde "te zijner tijd» meer te zeggen over haar ontslag.

Oppositie niet onder indruk

Het is van begin jaren 70 geleden dat een oud-premier, toen Alec Douglas-Home, terugkeerde als minister.

Bij oppositiepartij Labour zijn ze niet onder de indruk van Camerons aanstelling. «Niets zegt verandering en toekomst zoals... David Cameron», zegt Labour-parlementslid Jess Philips op X, het vroegere Twitter. De leider van de Liberal Democrats, Ed Davey, noemde het «pure lafheid» van de premier om Braverman zo lang op post te houden. «We zijn getuige van een uiteengevallen partij en een uiteengevallen regering, die allebei dit land kapot maken.»

Nog op maandag kregen ook de lager geplaatste minister voor Scholen Nick Gibb en ministers voor Gezondheid Will Quince en Neil O’Brien de bons. Rond de middag volgde de aankondiging van het vertrek van Jesse Norman, die een post op het ministerie van Transport bekleedde. Mogelijk volgen er nog meer, want de BBC meldt dat Sunak in het parlement is, wat waarschijnlijk betekent dat hij nog meer regeringsleden ontslaat.