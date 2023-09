Video toont moment waarop aardbeving toeslaat in restaurant in Marrakesh

Een zware aardbeving heeft de nacht van vrijdag op zaterdag Marokko opgeschrokken. De onverwachtse schok richtte grote materiële schade aan. Dat is ook te zien in een video die een toerist gedeeld heeft op TikTok. Het ene moment zit ze nog gezellig uitrust op restaurant, tot de sfeer van de ene seconde op de andere omslaat. Wanneer de initiële beving even tot rust komt, zien ze de schade die de beving heeft aangericht. Het gebouw is grotendeels weggeveegd.