Vroegere volgelinge van satanische sekteleider Charles Manson heeft gevangenis verlaten

Van Houten werd dinsdagochtend vroeg overgebracht naar een tijdelijk onderkomen op een geheime locatie, zei haar advocate Nancy Tetreault aan The New York Times. «Ze gaat moeten leren om in de gewone wereld te leven na 53 jaar in de gevangenis. Dat gaat tijd kosten.»

Sharon Tate

In de zomer van 1969 zaaiden de leden van de satanische sekte van Charles Manson terreur in Californië, waar ze minstens negen bloedige moorden pleegden. Onder de slachtoffers was actrice en model Sharon Tate, die getrouwd was met regisseur Roman Polanski.

Van Houten was niet betrokken bij de moord op Tate, maar werd veroordeeld tot een levenslange celstraf nadat ze door Manson was aangezet tot de moord op de zakenman Leno LaBianca en zijn vrouw Rosemary. Ze was op het moment van de feiten 19 jaar oud en zei jaren later spijt te hebben van haar daden. Ze was naar eigen zeggen mentaal ziek, wat nog werd versterkt door LSD.

Nog 1 sektelid opgesloten

De gerechtelijke autoriteiten hadden sinds 2016 al vijf keer de vrijlating van Van Houten aanbevolen, maar Newsom en zijn voorganger Edmund Brown Jr. verzetten zich elke keer. Newsom had deze keer naar het Hooggerechtsthof van zijn staat kunnen stappen maar besliste dat niet te doen.

Susan Atkins, een ander opgesloten lid van de Manson Family, stierf in 2009 aan kanker na 38 jaar in de cel. Manson zelf stierf in 2017 op 83-jarige leeftijd in de cel. Enkel Patricia Kernwinkel (75) zit nog in de gevangenis.

