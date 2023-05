WHO luidt alarmbel: één op de drie kinderen in Europa is te zwaar

Volgens het WHO European Regional Obesity Report 2022 lijdt één op de drie lagereschoolkinderen aan overgewicht of obesitas. De WHO definieert overgewicht als een body mass index (BMI) gelijk aan of groter dan 25 en obesitas als een BMI gelijk aan of groter dan 30. Volgens recente schattingen veroorzaken overgewicht en obesitas jaarlijks meer dan 1,2 miljoen sterfgevallen in het Europese werkgebied van de WHO, goed voor 13% van de totale sterfte.