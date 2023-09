10 leuke weetjes over toiletpapier

Je gebruikt het elke dag, maar wat weet je nu eigenlijk echt over toiletpapier? Metro zocht er enkele leuke fun facts over op.

1. De eerste vermelding van het gebruik van papier na een toiletbezoek dateert uit de zesde eeuw en verscheen in de geschriften van Yen Chih-Thui, een Chineese geleerde. Hij schreef dat hij «oude manuscripten met de namen van de wijzen niet wou gebruiken na een toiletbezoek.»

2. Toiletpapier werd voor de eerste keer geproduceerd in de 14de eeuw in China, op vraag van de keizer.

3. Voor er sprake was van toiletpapier, maakten mensen gebruik van wol, gras, water, hun handen of hennep. Vanaf de 17de eeuw werd oud krantenpapier ook gebruikt.

4. In de Verenigde Staten bracht een zekere Joseph Gayetty vanaf 1857 toiletpapier op de markt. Het papier werd verkocht per vel. Het papier was gedrenkt in aloë vera en was eigenlijk alleen maar bedoeld voor mensen die met aambeien kampten.

5. De Amerikaanse zakenman Seth Wheeler zag een gat in de markt en nam als eerste een patent op de wc-rol, ook al was het niet zijn uitvinding… Twee Amerikaanse broers, Edward en Clarence Scott, zouden de bedenkers zijn geweest.

6. In 1891 bracht Wheeler een verbeterde versie van de rol uit: hij had kleine geperforeerde lijnen toegevoegd om de vellen makkelijker los te maken. Toiletpapier was geboren.

7. Hoe hang je nu zo’n rol toiletpapier op? Je hebt er thuis vast al eens over gediscussieerd. Met de velletjes aan de voorkant van de rol, of toch aan de kant van de muur? Dankzij het patent van Wheeler hebben we daar nu ook een antwoord op. Aan de hand van een van zijn illustraties toont hij hoe je zo’n rol nu het best kan ophangen: de velletjes hangen aan de voorkant. Deze manier is niet alleen praktischer, maar ook hygiënischer. Als je wc-papier verkeerd ophangt, dus met de velletjes aan de muurkant, verhoog je het risico dat je met je hand de muur raakt als je toiletpapier afscheurt.

8. Ongeveer 70% van de wereldbevolking gebruikt geen toiletpapier, dat zijn maar liefst 4 miljard mensen. De meeste mensen gebruiken gewoon water om hun achterste schoon te krijgen.

9. Je gebruikt per toiletbezoek ongeveer 8 à 9 velletjes, per dag 57 velletjes en per jaar 27 rollen.

10. Dagelijks moeten er 27.000 bomen gekapt worden om aan de vraag te voldoen.