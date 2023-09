Wat waren die vreemde lichten in de lucht vlak voor de aardbeving in Marokko? (video)

Vlak voor de dodelijke aardbeving in Marokko werden mysterieuze witte ballen gefilmd in de lucht. Waar komen die vandaan?

In video, die al meer dan 1 miljoen keer bekeken werd op X (vroeger Twitter), is te zien hoe vreemde witte ballen zwevenin de lucht boven Marokko. «Marrakech, kijk in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september naar de hemel. Geef me uitleg in de comments», zegt de Franstalige man die de zes lichtpunten in de lucht op beeld vastlegt. Volgens de man werd de video gefilmd vlak voor de zware aardbeivng die Marokko afgelopen weekend opschrikte.

Chinese ballonnen of aardbevingslichten?

Op X heeft de video de aandacht getrokken, onder meer van complotdenkers. Sommigen hebben het over «Chinese ballonnen» of zelfs UFO’s. Anderen denken dat het de Starlink-satellieten van Elon Musk zijn.

In werkelijkheid gaat het om aardbevingslichten (EQL’s). Dat is een vreemd en vrij zeldzaamfenomeen dat opduikt vlak voor een aardbeving.

Vier soorten

In 2014 werd dit fenomeen onderzocht. Toen analyseerden wetenschappers zo’n 65 getuigenissen van mensen die de lichten al eens waargenomen hadden. «We identificeren vier hoofdfamilies van EQL’s. De eerste zijn lichtgevende bollen, die ofwel statisch zijn of bewegen in de lucht. De tweede lijken op atmosferische lichten, snelle en korte flitsen die zichtbaar zijn van verschillende kilometers ver. De derde vorm lijkt op vlammen die uit de aarde komen. Tot slot zijn er ook banden of lichtkolommen die uit de grond komen», aldus geoloog Robert Thériault, hoofdauteur van het onderzoek. Hij schatte dat dit fenomeen verscheen bij minder dan 10% van de aardbevingen wereldwijd. De statische lichten die in Marokko zijn waargenomen, passen perfect in de beschrijving van de eerste categorie aardbevingslichten.

Vanwaar komen die lichten?

Wetenschappers discussiëren nog steeds over de oorsprong van die lichten. De meest waarschijnlijke hypothese is dat ze het resultaat zijn van de «plotse bevrijding van elektrische ladingen veroorzaakt door rotsverschuivingen die naar de oppervlakte stijgen en de omringde lucht ioniseren», schrijft Le Figaro. «Hoewel dit fenomeen al eerder is waargenomen, is het zo zeldzaam dat wetenschappers het niet elke keer eens zijn over de oorsprong van die aardbevingslichten», aldus het Amerikaanse medium The Hill in 2021.

Hopelijk kunnen die aardbevingslichten, gefilmd in Marokko, wetenschappers helpen om dit vreemde en weinig bekende fenomeen beter te bestuderen en te begrijpen. Een beter begrip van die lichten zal een aardbeving niet voorkomen, maar zou bewoners wel kunnen helpen om zich voor te bereiden op wat komt.

