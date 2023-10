4 ophefmakende onthullingen uit Britney Spears’ memoires

Vanaf het moment dat Britney Spears in ons leven opdook, smulden we ervan: haar relatie met die andere superster Justin Timberlake, haar ‘meltdown’ in 2007, haar mislukte huwelijk met Kevin Federline, het beruchte conservatorshap… Al die tijd zweeg Britney, tot nu. In haar memoires ‘The Woman in Me’ zet ze de puntjes op de i. Metro duikt in de vier opvallendste ontboezemingen van de ‘Princess of Pop’.

Op het eerste zicht lijkt het leven van Britney Spears een sprookje. Als kind groeide ze dankzij de ‘The Mickey Mouse Club’ uit tot dé superster van de jaren ’90 en 2000. Maar achter de schermen was haar leven een pak minder rooskleurig.

1. Britney onderging een abortus

Britney en Justin Timberlake waren hét koppel rond de eeuwwisseling. De twee vormden een stel van 1999 tot 2002. Toen de toen 19-jarige Britney zwanger bleek te zijn, onderging ze een abortus. «Het was een verrassing, maar voor mij was de zwangerschap geen ramp. Ik hield zoveel van Justin», schrijft ze in haar boek. «Ik ging er altijd vanuit dat we op een dag een familie zouden vormen. Het zou nu gewoon al wat vroeger komen. Maar Justin was helemaal niet blij met de zwangerschap. Hij zei dat we niet klaar waren voor een baby, dat we veel te jong waren.» Justin was op dat moment 22.

«Als het aan mij alleen had gelegen, had ik het nooit gedaan. En toch was Justin er zo zeker van dat hij nooit een vader wilde zijn [Justin Timberlake heeft vandaag twee zonen met zijn vrouw Jessica Biel, nvdr.]. De abortus was één van de pijnlijkste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Het was belangrijk dat niemand te weten zou komen dat ik zwanger was en dat ik een abortus zou ondergaan. Alles moest dus thuis gebeuren. Ik bleef maar wenen tot het allemaal voorbij was. Het duurde uren. Ik herinner me niet meer hoe de procedure geëindigd is, maar 20 jaar later herinner ik me wel nog de pijn en de angst.»

De twee gingen uiteindelijk uit elkaar nadat ze beiden met iemand anders het bed hadden gedeeld en Justin het uitmaakte met een sms’je.

2. Britney werd voorgelogen toen ze haar scheiding met Kevin Federline aanvroeg

Britney ontmoette haar tweede echtgenoot Kevin Federline in een club in Hollywood. Later sloot hij aan als danser tijdens haar ‘Onyx Hotel’-tour. «We hadden het zo leuk samen tijdens de tour», schrijft Britney. «Na de shows moest ik niet alleen naar mijn hotelkamer. Uiteindelijk vroeg ik hem ten huwelijk, maar hij zei nee. Niet veel later zakte hij door zijn knieën om de vraag te stellen.»

De twee trouwden in 2004 en kregen twee zonen, de nu 18-jarige Sean Preston en de 17-jarige Jayden.

Maar het geluk bleef niet duren. In 2006 kreeg Britney te horen dat Kevin de scheiding wilde aanvragen. «Er werd me verteld dat het beter zou zijn als ik als eerste de scheiding zou aanvragen, zodat ik niet vernederd zou worden. Dus in november 2006, toen Jayden twee maanden oud was, diende ik de papieren in. Zowel Kevin als ik vroegen de volledige voogdij over de jongens.»

Britney zegt dat ze er pas later achter kwam dat zij – omdat zij de scheiding in gang had gezet – ook moest opdraaien voor Kevin zijn gerechtskosten en dat «zij in de pers verantwoordelijk gehouden zou worden voor het kapotmaken van haar gezin».

«Ik was jong, en ik heb heel wat fouten gemaakt», gaat Britney verder. «Maar ik zeg jullie dit: ik was niet manipulatief. Ik was gewoon dom. Dat is één ding dat Justin en Kevin verpest hebben aan mij. Ooit vertrouwde ik mensen. Maar na de break up met Justin en de scheiding met Kevin heb ik nooit nog echt mensen vertrouwd.»

3. Britney schoor met een reden haar hoofd kaal

De iconische ‘meltdown’ van Britney in 2007 staat in het geheugen gegrift van velen. Iedereen herinnert zich nog de iconische foto van een met een paraplu zwaaiende Britney met een kaalgeschoren hoofd. Maar met haar nieuwe kapsel wilde de zangeres een sterke boodschap de wereld insturen.

«Mensen hielden van mij met lang haar, dat wist ik. Ik wist ook dat veel mannen lang haar lekker vinden. Mijn haar afscheren was voor mij een manier om ‘fuck you’ te zeggen tegen de wereld. ‘Je wil dat ik voor jou mooi ben? Fuck you. Je wil dat ik voor jou braaf ben? Fuck you. Je wil dat ik jouw droomvrouw ben? Fuck you.’ Ik glimlachte beleefd terwijl presentatoren naar mijn borsten keken, terwijl Amerikaanse ouders zeiden dat ik hun kinderen corrumpeerde omdat ik crop tops droeg, terwijl leidinggevenden me neerbuigend op mijn hand klopten en mijn carrièrekeuzes in twijfel trokken, ook al had ik miljoenen platen verkocht, terwijl mijn familie deed alsof ik een slecht persoon was. En ik was het zat.»

Als gevolg werd ze een jaar later in 2008 handelingsonbekwaam verklaard en onder curatele gesteld, waardoor haar vader Jamie Spears en een advocaat de volledige controle kregen over haar financiële en persoonlijke zaken.

Britney onthulde ook dat het haar toen verboden werd om haar look te behouden, zo schrijft ze: «Onder het conservatorschap werd me duidelijk gemaakt dat die dagen nu voorbij waren. Ik moest mijn haar laten groeien en weer in vorm komen. Ik moest vroeg naar bed en de medicijnen nemen die ze me opdroegen.»

4. Britney voelde zich als een ‘kindrobot’ tijdens het conservatorschap

«Mijn vader controleerde alles. Het gevoel dat je niet genoeg bent maakt je helemaal kapot. Ik werd een robot. Niet gewoon een robot, een soort van kindrobot. Ik werd zo geïnfantiliseerd dat ik stukjes van mezelf verloor. Dertien jaren gingen voorbij terwijl ik me nog een schaduw van mezelf voelde. Ik voel me ziek als ik erover nadenk dat mijn vader en zijn medewerkers zo lang de controle hebben gehad over mijn lichaam en mijn geld.»