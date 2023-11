Gebruiken AI-systemen straks net zoveel energie als een heel land? «De meeste mensen hebben niet door hoeveel energie kunstmatige intelligentie verbruikt»

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam stellen dat AI-diensteneen stuk meer energie verbruiken dan bijvoorbeeld de zoekmachine van Google. In hun analyse voorspellen ze dat AI-systemen in 2027 jaarlijks dezelfde hoeveelheid energie kunnen gebruiken als bijvoorbeeld de landen Nederland, Zweden of Argentinië.

Duizenden computers

AI-chatbots zijn gebouwd op grote taalmodellen die enorme hoeveelheden informatie en gegevens verwerken. Deze verwerking vindt plaats in datacentra, waar duizenden computers enorme hoeveelheden elektriciteit nodig hebben. «De meeste mensen hebben niet door hoeveel energie AI-centra verbruiken», zegt onderzoeker Shaolei Rei aan Associated Press.

Enorme hoeveelheden water

Volg de zon

De milieu-impact van AI blijft een punt van zorg, maar er zijn mogelijkheden om de impact flink te verminderen. Afhankelijk van het land waar een datacentrum staat verschilt de CO2-uitstoot. Onderzoek van het Allen Institute for Artificial Intelligence toonde aan dat door de locaties van datacentra aan te passen naar landen die gebruikmaken van groene energie, het mogelijk was om de CO2-uitstoot met gemiddeld 75% te verminderen.

Bedrijven als Amazon en Microsoft onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om de trainingslocaties van AI gedurende de dag continu te veranderen. Zo kunnen datacentra in de VS overdag de systemen trainen met zonne-energie, waarna centra in Spanje het trainingsproces enkele uren later overnemen wanneer de zon opkomt in Europa.