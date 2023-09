Herfst is in het land: moeten we ons zorgen maken over de Vitamine D-dip?

Nu de zon stilaan vroeger ondergaat, weten we het: de herfst is in het land. Dat betekent minder daglicht, en voor bijna alle Belgen, een tekort aan vitamine D. Omdat we te weinig vitamine D uit voeding kunnen halen, maken we doorgaans vooral vitamine D aan via het zonlicht. In de winter en de herfst lukt dat evenwel niet: de zon staat in België zo laag dat we niet het juiste soort UV-stralen krijgen die ervoor zorgt dat we vitamine D aanmaken.