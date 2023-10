Hoe beïnvloedt het weer onze productiviteit op het werk?

Je zal zelf ook wel al gemerkt hebben dat het weer een invloed heeft op je humeur. Wel, ook je manier van werken hangt ervan af. Dat is alvast de conclusie van Amerikaanse onderzoekers die in 8.000 steden in 12 landen van het Amerikaanse continent temperaturen en inkomens vergeleken hebben. Melissa Dell en Benjamin Olken, twee economen van het MIT uit Boston, hebben samen met hun collega Benjamin Jones van Northwestern University uit Chicago berekend dat het inkomen omgekeerd evenredig is met de temperatuur. Of concreet gesteld: per graad dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur stijgt, daalt het inkomen per inwoner met 1 tot 2%. Wat is daar nu de verklaring voor? Heeft het weer echt een directe invloed op ons werk?

Hoe warmer, hoe minder productief

We merken het zelf ook: als het warm is, krijgen we het moeilijker om energie op te brengen en hebben we nog weinig zin om iets te doen. Een onderzoek uit 2019 wees uit dat hitte een grote invloed heeft op ons werk. Als het warmer wordt dan 24 of 25 graden, kunnen we niet meer op een normaal tempo presteren. De onderzoekers toonden ook aan dat we ons bij warmere temperaturen ook steeds minder kunnen concentreren op een taak. En daar is een fysieke reden voor. Ons lichaam heeft meer energie nodig om af te koelen, en dus is het normaal dat we minder fut hebben als het warm is. Daartegenover staat dan weer dat het lichaam al zijn brandstof gebruikt om warm te blijven als het koud wordt. Werken bij al te lager temperaturen is dus ook niet ideaal.

Sommige beroepen vatbaarder dan andere

We stippen nog aan dat we meer of minder last hebben van hoge temperaturen volgens de job die we uitoefenen. Als je een fysieke baan hebt (in de bouwsector bijvoorbeeld), bestaat de kans dat je 30 tot 40% minder productief zal zijn als het kwik boven 30 graden stijgt. Als je op kantoor werkt, heb je dan weer minder last van hoge temperaturen, om de eenvoudige reden dat je werk minder mobiel (en dus energieverslindend) is en omdat bedrijven vaak over airconditioning beschikken.

De ideale temperatuur

Maar wat is nu de ideale temperatuur om te werken? Ook daar heeft de wetenschap een antwoord op. Volgens een Fins onderzoek garandeert een temperatuur van 21,75 graden de hoogste kwaliteit en kwantiteit voor een kantoorjob.