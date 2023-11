Hoe glitter het geheime wapen van bedrogen vrouwen is (video)

Op TikTok zetten jonge vrouwen als echte detectives glitter in om te achterhalen of hun partner hen bedriegt. Wij leggen uit hoe.

Normaal gesproken zijn glitters bedoeld om make-up of een outfit te laten schitteren. Maar dit glanzende accessoire heeft meer functies dan je zou denken. Amerikaanse TikTokkers gebruiken de sparkles immers om hun partner in de gaten te houden, leugens en ontrouw te detecteren of wraak te nemen op een ex die hen bedrogen heeft.

Wie ooit glittermake-up heeft gebruikt of schitterende kleding heeft gedragen, weet het: het is bijna onmogelijk om er volledig vanaf te komen. Dit schitterende poeder verspreidt zich overal en blijft dagen, zo niet weken hangen. Deze lange levensduur maakt glitters tot een perfect gereedschap om je partner in de gaten te houden. Vrouwen, in het bijzonder, delen massaal TikTok-video's waarin ze glitters strategisch plaatsen om de trouw van hun partner te testen of hen in de gaten te houden.

Verborgen in de zonneklep

Chrissy J adviseert vrouwen die vermoeden dat hun partner ontrouw is, om glitters te verstoppen in bijvoorbeeld de zonneklep van de passagiersstoel van zijn auto. Als je partner een andere vrouw in de auto laat, zal zij de zonneklep en de spiegel openen, waardoor de verborgen glitterdeeltjes vrijkomen. Ze zullen zich dan door de auto verspreiden en zo concreet bewijs vormen van zijn ontrouw, aldus Chissy.

Lees ook 7216706059388374278

Met glitters houdt deze Amerikaanse haar man ook nauwlettend in de gaten. Ze verstopt ze in de badkamer of het toilet om te controleren of haar man het huis wel schoonmaakt, zoals zij had gevraagd.

Schitterende wraak

Een andere vernuftige toepassing van dit schitterende poeder is ... wraak nemen. Talloze video's laten bedrogen vrouwen zien die glitters overal in het appartement van hun ex-partner strooien, maar ook in hun schoenen en kleding. Dit alles op een liedje dat 'girl power' promoot. «Ik deed dit bij mijn ex en ik kan zeggen dat zijn Xbox er heel mooi uitzag», lezen we in de reacties van een video gepost door Moxi Moments, waarin een vrouw de zakken van een mannenbroek met glitters vult. Sommigen zijn nog creatiever en stellen voor om glitters in de waterleiding van de wasmachine te gieten.

Lees ook 7260621282344013083