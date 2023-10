Hoe hoog moet je verwarming staan deze winter? Experts geven advies

De winter staat voor de deur. Dus het is tijd om je truien en plaids opnieuw boven te halen én om de verwarming aan te zetten. De Britse National Health Service (NHS) onthult bij welke temperatuur je je huis in deze tijd van het jaar het beste kunt verwarmen.

Je hebt het afgelopen nachten ongetwijfeld gevoeld: het is koud. En terecht, intussen is de herfst goed begonnen en nadaert de winter met rasse schreden. Hoe gezellig deze tijd van het jaar ook het is, het stelt ons opnieuw voor een moeilijk vraagstuk. Is het al tijd om je verwarming aan te zetten? En zo ja, hoe hoog? De NHS en specialisten geven antwoord op die vragen.

«Midden oktober»

In het Verenigd Koninkrijk zijn de verwarmingsspecialisten van BestHeating van mening dat je je huis vanaf vrijdag 20 oktober moet verwarmen. Wie volhardt, kan het volgens hen zelfs uithouden tot 2 november, afhankelijk van de buitentemperaturen.

«Hoewel er geen optimale tijd is om de verwarming aan te zetten, blijkt uit ons onderzoek dat wanneer de temperatuur onder de 15°C komt, wat meestal halverwege oktober gebeurt, het beter is om de verwarming aan te zetten omdat we de kou dan meer voelen», legt Jess Steele, verwarmingstechnologie-expert bij BestHeating, uit.

Wat is de ideale temperatuur?

We weten nu al dat we vrijdag de verwarming moeten aanzetten. De hamvraag rest: op welke temperatuur? Volgens NHS moet je de verwarming op minstens 18°C zetten zodra de buitentemperatuur onder de 15°C zakt. Maar de NHS zegt ook dat sommige mensen, zoals ouderen, kinderen jonger dan vijf jaar, mensen die ziek of gehandicapt zijn en zwangere vrouwen, kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van de kou. Voor hen kan het daarom nodig zijn om de temperatuur in huis wat hoger te zetten.

«Besparingen tot 10%»

De NHS stelt ook dat het ook veilig is om een temperatuur in huis te hebben die lager is dan 18°C «als je jonger bent dan 65 en een actieve en gezonde levensstijl hebt». Jess Steele voegt daaraan toe dat een huis verwarmd tot «18°C je in staat zou moeten stellen om comfortabel warm te blijven tijdens de koudere maanden» en dat je daarmee ook «tot 10% kunt besparen». Hij sluit af met een tip: om te controleren of de verwarming te hoog staat, zet je de thermostaat gewoon een graad lager en kijk je hoe je je voelt. Klaar voor de test?