Waarom een samenleving zonder contant geld (echt) niet voor de nabije toekomst is?

In feite is deze verplichting aanvankelijk een Europese regel, maar België heeft ervoor gekozen om deze in nationale wetgeving om te zetten. Zijn er uitzonderingen? Natuurlijk, elke regel heeft zijn uitzonderingen, en deze wet is geen uitzondering, althans niet op dit moment. Zoals Le Soir meldt, zal de NMBS bijvoorbeeld tijdelijk geen contante betalingen in treinen accepteren omwille van veiligheidsredenen. «Bedrijven zoals de MIVB of de NMBS kunnen deze uitzonderingsclausule gebruiken totdat ze een manier hebben gevonden om hun medewerkers te beschermen in geval van veiligheidsproblemen», aldus het kabinet van de minister van Economie.