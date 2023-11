Wat is de nieuwe trend ‘Gen X Soft Club’?

Wie graag op de hoogte blijft van de laatste trends, houd best TikTok in de gaten. Dat is een algemeen feit anno 2023. De trend die dezer dagen op het platform circuleert is de ‘Gen X Soft Club aesthetic’; de neutrale tegenhanger van de kleurrijke en schreeuwerige Y2K-trend. Denk aan cd-spelers, Moby, futurisme, zilver en koel blauw. Metro stapt in zijn teletijdmachine en keert terug naar de late jaren ’90 en de beginjaren van de jaren nul.