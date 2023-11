Wat doen sociale media met je mentale gezondheid?

In beide onderzoeken komt naar voren dat meer en meer jongeren stress ondervinden van de onrealistische standaarden (van sixpacks tot aan dure sportwagens) die worden gepromoot op Instagram, TikTok en Facebook. Ook zouden jonge gebruikers last hebben van FOMO (Fear of Missing Out) wanneer ze posts van hun vrienden online zien langskomen.

Ook positieve aspecten

Maar gelukkig zitten er niet enkel negatieve aspecten vast aan sociale media. Bernadka Dubicka, een expert in geestelijke gezondheid bij kinderen, zegt in een in interview met de BBC dat het van belang is om ook de positieve en ondersteunende rol van sociale media te benadrukken. «Voor velen stelt het hen in staat om in contact te blijven met verre vrienden of familie. Ook bieden sociale media een waardevolle mentale steun voor personen die in het dagelijks leven beperkte toegang hebben tot sociale contacten of met vragen worstelen over hun seksualiteit».