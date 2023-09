Des «clochardes» affichées, une illusion d’optique et la paranoïa des punaises: voici l’actu de ce 29 septembre

Deux femmes sont parties sans payer dans un restaurant et la Toile a décidé de les remettre à leur place. Une illusion d’optique rend fou les internautes. Faut-il avoir si peur des punaises de lit ou bien est-ce de la simple paranoïa? Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce vendredi? On fait le point!

WTF: Deux jeunes femmes recherchées pour leur comportement inacceptable dans un restaurant

Lundi, deux femmes se sont rendues au restaurant et sont parties sans payer. Dès lors, les gérants ont décidé d’afficher les deux jeunes femmes sur les réseaux sociaux…

Vidéo: Cette illusion d’optique rend les internautes fous!

Alors, cette image tourne-t-elle vers la gauche ou vers la droite? Découvrez la réponse sans plus tarder dans cet article.

En vrai: Invasion de punaises de lit: devient-on tous paranos?

Depuis quelques jours, on ne vous parle plus que des punaises de lit dans les médias. Mais fait-on face à une véritable recrudescence inquiétante ou devient-on tous paranos? Metro s’est penché sur la question.

Médias: Ce couple avait marqué les téléspectateurs dans «Mariés au premier regard»: il revient à l’écran

Si vous aviez adoré suivre les aventures d’Alexandre et de Jessica dans la sixième saison de «Mariés au Premier Regard», sachez que vous pourrez très bientôt les retrouver dans cette émission…

On chill: Voici les parcs d’attractions dans lesquels on attend le plus longtemps

L’expérience dans un parc d’attractions n’est pas faite que d’adrénaline, mais de patience aussi… Découvrez les parcs dans lesquels l’attente est la plus interminable ici.

News: Disparition de Lina en France: le point sur l’enquête

Depuis maintenant près d’une semaine, Lina a disparu sans laisser de traces. Qu’est-ce qui est fait pour la retrouver et où en est l’enquête? On fait le point sur la situation.