EA FC 24 : Ne l’appelez pas FIFA 24 (mais c’est tout comme!)

Coup en théâtre l’an passé. EA Sports annonçait que FIFA 23 était le dernier de la série. La raison? La Fédération internationale de football association (la FIFA donc) n’a pas réussi à trouver un accord avec Electronic Arts pour l’utilisation de la licence «FIFA» au-delà de FIFA 23. Il faut dire que l’institution aurait réclamé jusqu’à 250 millions $ par an pour cela.

Pas de FIFA 24 mais FC 24!

En cette rentrée 2023, c’est donc le début d’une nouvelle ère. Il n’y a pas de FIFA 24 mais bien un EA Sports FC 24 (FC24 pour les intimes). Il y a un an, on ne savait pas encore vraiment ce que cela changerait, mais maintenant on peut le dire, les fans de foot peuvent être rassurés, il n’y a que le nom qui change, ou presque. Et surtout, on ne vous en voudra donc si vous continuez à dire que vous allez faire un match de FIFA entre potes!

Toujours plus d’immersion

Nous avons joué à la version Xbox Series X de FC 24. Toutes les images qui accompagnent cet article ont d’ailleurs été capturées par nos soins sur la console de Microsoft. Et comme vous pouvez le constater, c’est plutôt (très) joli! Au rayon des nouveautés, on notera une immersion toujours plus folle. Dans FC 24, il y a toujours plus de séquences et d’animations pour vous faire vivre les matchs de l’intérieur. La caméra commence par exemple à rentrer à l’intérieur du vestiaire pour montrer la préparation des rencontres. Plus marrant encore, l’arbitre passe parfois en mode FPS (vue à la première personne) pour distribuer des cartons ou pour tracer les lignes des coups francs. Toujours au niveau de l’immersion, des statistiques se superposent au terrain et apparaissent parfois en temps réel à l’écran, indiquant les derniers tirs cadrés ou l’état de fatigue des joueurs. C’est parfois encore un peu brouillon, mais c’est sympa. Au niveau du gameplay, on notera que la caméra par défaut s’éloigne encore un peu plus du terrain et des joueurs, ce qui permet de poser son jeu et de construire davantage. FC 24 poursuit également sur la lancée des épisodes précédents en proposant un jeu plus lent, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Pas de révolution mais le plaisir de jeu est là!

Pour le reste, les changements ne sautent pas aux yeux par rapport à FIFA 23. On retrouve les modes carrière, le mode Volta, les jeux en ligne. Bref, aucune révolution à ce niveau. Et pourtant, après une dizaine d’heures de jeu, on peut dire que ce FC 24 nous a bien fait kiffer. Les sensations et le plaisir de jeu sont au rendez-vous. Il arrive à donner des émotions incroyables aux fans de foot. On ne vous raconte pas le frisson de marquer un but avec Kevin De Bruyne à la 92e minute d’un Manchester City – Bayern Munich en quart de finale de la Champions League et que tout le banc et Pep Guardiola envahissent le terrain pour fêter ça.

Des petits trucs qui font tache

Au rayon des regrets et des choses à améliorer, notons l’absence de licences pour plusieurs équipes italiennes comme l’AS Rome, le Napoli et la Lazio, et plusieurs visages connus qui ne sont pas modélisés (Doku ne va pas être content en se voyant!) Si la Champions League est toujours là (ce qui vous donnera l’occasion d’essayer de faire briller l’Antwerp dans cette compétition), ce n’est pas le cas de l’Europa League. Dommage pour les fans de l’Union Saint-Gilloise. Enfin, comme dans FIFA 23, les maillots choisis par défaut pour les deux équipes sont parfois beaucoup trop proches. Quelques secondes d’inattention et votre partie sera gâchée. Mais ne boudons pas notre plaisir, même si n’est pas très riche en nouveautés, ce FC 24 est un très bon cru!