Under the Waves: Plongez dans une aventure remplie d’émotions

En juin dernier, Quantic Dream annoncait Spotlight by Quantic Dream, son nouveau label dédié à l’édition de jeux vidéo créés par des studios indépendants. Le premier titre vient de sortir. Il s’appelle Under the Waves et il est envoûtant.

Réalisé par l’équipe française de Parallel Studio, Under The Waves est un jeu d’aventure narratif qui dépeint le poids écrasant du deuil et expose l’impact de l’Humanité sur la nature. Le jeu intègre notamment des messages de sensibilisation de l’ONG Surfrider Foundation Europe qui milite pour la protection des océans.

Ça raconte quoi?

Disponible sur PC, Xbox Series S/X, Xbox One, PS4 et PS5 (bref sur toutes les plateformes sauf sur Switch), Under The Waves suit le parcours de Stan, un plongeur professionnel opérant dans les profondeurs de la mer du Nord. Isolé sous l’eau, il commence à vivre des événements étranges qui vont le faire douter de sa santé mentale. «Under The Waves est un projet que j’avais en tête depuis mon adolescence, parti d’un prototype de jeu de sous-marin en 2D dans lequel on nettoyait la pollution des océans. Cette idée nous a servis de base, mais c’est véritablement notre travail et nos inspirations en tant qu’équipe qui ont fait de ce jeu ce qu’il est aujourd’hui», explique Ronan Coiffec, CEO et Game Director de Parallel Studio.

Ce qu’on en pense

Dès les premières minutes, il est impossible de ne pas penser à Firewatch en jouant à Under the Waves. Et c’est plutôt une bonne chose, tant ce jeu nous avait marqués à sa sortie en 2016. On plonge dans l’histoire d’un homme qui, à la suite d’un drame familial, décide de s’éloigner de tout et de se couper du monde extérieur. C’est ainsi que Stan accepte de travailler pour une puissante compagnie pétrolière, depuis un module d’habitation situé sous l’eau. Son seul contact avec le monde extérieur se fait via des communications radio. Votre quotidien repose sur des petites missions de routine pour l’entreprise qui vous emploie. Mais vous disposez aussi une grande liberté d’explorer les fonds marinsen mode plongée ouaux commandes de Moon, votre sous-marin, tout en récoltant des algues et en ramassant des déchets plastique.

Si vous détestez les jeux de survie, soyez rassuré. Bien qu’il faille surveiller sa jauge d’oxygène lorsqu’on nage dans les profondeurs, ce n’est jamais vraiment handicapant. Il suffit de retourner dans son sous-marin et de consommer une barre d’oxygène pour remplir la jauge. Under the Waves est avant tout un grand jeu narratif, rempli d’émotions et porté par un message écologique fort et finalement assez rare dans le jeu vidéo. Il n’y a aucune difficulté ou d’éléments compliqués dans le gameplay. C’est un jeu poétique et touchant qui évoque le deuil, la solitude ou encore la manière dont les hommes détruisent la planète. Mention spéciale pour la bande-son sublime qui oscille en morceaux post-rock épiques et compositions orchestrales plus calmes.

