Pixel Watch 2 : Et si vous glissiez une montre connectée au pied du sapin?

Dévoilée à la fin de l’été dernier, la Google Pixel Watch 2 est disponible dans la plupart des boutiques belges au prix de 399 €. Mais en cherchant bien, on peut déjà la trouver sous la barre de 350 €. Pour la nouvelle version de sa montre connectée, Google continue de miser sur la sobriété et le minimalisme avec un modèle arrondi, fin et léger qui ressemble de prime abord à une montre tout à fait normale. Pourtant, on va le voir, la Pixel Watch 2 n’a rien d’une montre normale!

Très chers bracelets

Notre premier constat est d’ordre esthétique et on regrette un peu qu’à ce prix on a un bracelet «sport» en plastique (pardon en silicone) qui fait malgré tout un peu cheap. On aurait préféré avoir le choix et une alternative. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de le remplacer. La mauvaise, c’est que ça peut vite coûter un bras. Dans la boîte, il y a déjà un deuxième (demi) bracelet qui permettra d’adapter parfaitement la montre à votre poignet en deux temps trois mouvements. Pour d’autres types de bracelets, il faut passer par la boutique de Google. En plastique, en tissu, en cuir ou même en métal, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et pour tous les prix (comptez jusqu’à 189 € pour un bracelet métallisé). Heureusement, il existe aussi plein d’autres bracelets compatibles pour une vingtaine d’euros sur des boutiques en ligne comme Amazon.

Ne l’offrez pas à un possesseur d’iPhone!

La première mise en marche et la configuration sont simples et rapides. Si vous offrez une Pixel Watch 2 à Noël, la personne qui la recevra pourra assurément déjà profiter des certaines fonctionnalités durant la soirée. Elle pourra même se doucher avec elle. En effet, c’est l’occasion de noter que la Pixel Watch 2 propose une résistance maximale à l’eau et à la poussière avec une certification IP68 / 5ATM. Son écran est quant à lui en verre anti-rayures Gorilla Glass 5 de Corning. On a donc à faire à une montre très résistante. Attention toutefois à bien veiller que cette personne dispose d’un smartphone Android. En effet, il est impossible de coupler une Pixel Watch 2 avec un iPhone.

Un outil de santé à votre poignet

Le plus bluffant avec la Pixel Watch 2, et c’est ce qui justifie son prix plutôt élevé, ce sont ses capteurs. Avec la Pixel Watch 2, c’est un véritable outil de santé que vous avez au poignet. Elle est ainsi équipée de trois nouveaux capteurs qui permettent notamment de mesurer précisément et de suivre la fréquence cardiaque, la température cutanée ainsi que les signes de stress. Ce dernier élément est particulièrement bluffant. De temps en temps, la montre vibre et vous alerte qu’elle a détecté des signes potentiels de stress. Si vous en avez l’occasion, elle vous proposera ainsi de commencer une séance de respiration guidée, voire même de méditation. L’écran et les vibrations vous indiqueront ainsi quand expirer et inspirer. Et ce n’est qu’un petit aperçu des fonctionnalités «santé» et des possibilités de cette montre.

Votre sommeil passé au crible

La Pixel Watch 2 se montre également très précise et très utile lorsqu’il s’agit d’analyser votre sommeil. Là encore, c’est assez bluffant. Il suffit de garder la montre à votre poignet durant la nuit pour qu’elle vous livre à votre réveil, un rapport détaillé au sujet votre nuit. Elle attribue un score sur 100 à votre sommeil et elle détaille les différentes phases de votre nuit (éveil, sommeil léger, sommeil paradoxal et sommeil profond). Comme beaucoup de fonctionnalités, si vous souhaitez avoir plus de détails, la montre vous suggère de lancer l’application Fitbit sur votre smartphone afin d’avoir une analyse complète. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus pratique car il y a en plus l’application Pixel Watch sur votre téléphone, mais c’est juste une question d’habitude.

Autre élément important à signaler: vous allez pouvoir profiter pendant 6 mois de toutes les possibilités offertes par la Pixel Watch 2 via un accès gratuit à Fitbit Premium. Cela vous permet notamment d’obtenir votre score de sommeil et votre profil de dormeur. Après ces 6 mois gratuits, il faudra payer pour continuer à en profiter (8,99 €/mois ou 79,99 €/an) ou alors passez en Fitbit gratuit et donc avoir accès à une analyse un peu moins poussée (mais suffisante). Ce choix de modèle économique de la part de Google est compréhensible mais regrettable, surtout au tarif de la Pixel Watch 2.

Parfait pour les sportifs du dimanche

La Pixel Watch 2 permet aussi de suivre vos activités physiques à la trace. Il y en a 31 au total, du vélo d’appartement, à la séance d’abdos, en passant par le roller ou le kayak. Elle vous encourage aussi à garder la forme en vous proposant d’atteindre des objectifs quotidiens. Si elle fait tout cela avec précision, elle ne peut néanmoins pas être comparée avec une «vraie» montre de sport. Si vous la portez pour une séance de running, elle vous donnera un petit récap de vos performances avec votre rythme cardiaque, votre allure moyenne, le dénivelé ou encore (via votre smartphone) votre tracé GPS. C’est déjà pas mal et c’est largement suffisant pour les sportifs du dimanche, mais cela reste bien moins complet qu’une montre connectée dédiée au sport.

Parlez à votre montre (ou pas)

Enfin, la Pixel Watch 2 propose également toutes les fonctionnalités habituelles qu’on attend d’une montre connectée. Vous y recevez les notifications (de votre choix) de votre smartphone. Vous pouvez personnaliser le cadran, ses couleurs et les informations affichées. Vous pouvez passer au morceau suivant que vous écoutez sur Spotify et elle peut même vous servir de petite lampe de poche (pratique la nuit!). Elle sonne quand vous recevez un appel et si vous le désirez, elle vous permet même de l’utiliser pour y répondre de manière autonome (ce qu’on vous déconseille afin de ne pas casser les pieds aux autres!). Enfin, si vous êtes adeptes de la reconnaissance vocale et du célèbre «OK Google», la Pixel Watch 2 embarque également cette fonctionnalité.

Ses points faibles: l’autonomie et la recharge

Si la Pixel Watch 2 est un petit bijou technologique, elle n’est cependant pas sans défaut. Le principal, c’est son autonomie. Très concrètement, si vous l’utilisez pour suivre votre sommeil et vos activités sportives, elle vous permettra de tenir une journée, mais c’est tout. Chaque soir, il faudra donc penser à la recharger. Le hic c’est qu’en plus Google ne semble toujours pas connaître la charge rapide et que cela vous prendre quasi 1h30 pour passer de 0 à 100%. Double hic: oubliez l’idée de pouvoir la recharger au boulot, chez des amis ou dans un Uber. En effet, n’imaginez pas la recharger via un câble USB-C classique, la Pixel Watch 2 a besoin de son propre câble de recharge propriétaire.