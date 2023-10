Angèle, Mentissa, Pierre de Maere…: voici les Belges nommés aux NRJ Music Awards

Artistes francophones de l’année

Mentissa sera en compétition avec Jain, Juliette Armanet, Louane, Santa, Shay et Vitaa pour le prix d’ artiste féminine francophone de l’année . Mais elle est également nommée dans la catégorie du clip francophone de l’année pour «Mamma Mia». Pierre de Maere est, lui, nommé aux côtés de Claudio Capéo, David Guetta, Kendji Girac, Ridsa, Limane et Vianney pour le titre d’ artiste Masculin francophone de l’année .

On retrouve notre star belge Angèle dans la catégorie de la « Tournée francophone de l’année », aux côtés de Bigflo &Oli, Christophe Maé, Juliette Armanet, Lujipeka, le chanteur«M», M Polora, Soprano et Starmania.

Une catégorie 100% belge

La catégorie « Révélation belge » revient cette année. L’an dernier c’était Pierre de Maere qui était reparti avec le trophée. Cette année, l’artiste bruxelloise Saskia , la chanteuse Sola , l’Anversois Dystinct et le duo Colt seront en compétition.

Cette année et pour la plus grande joie du public, c’est Nikos Aliagas qui présentera la cérémonie en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.