Ce calendrier de l’Avent vous aide à sauver votre couple

On l’aura compris, il ne s’agit pas exactement de sauver son couple – quoique – mais de lui permettre de retrouver une connexion et une complicité avant les fêtes de fin d’année, une période qui peut être source de conflits et de tensions. «Quand le couple traverse une période complexe, cette fête familiale est vécue comme un cauchemar. Il n’y a rien de tel pour exacerber les tensions que de se retrouver tous ensemble, pendant une semaine de vacances, avec la famille, la belle-famille et les enfants… Alors, chaque année après les fêtes, les cabinets de thérapeutes se remplissent de couples pour qui Noël a été la fête de trop», peut-on lire dans un communiqué.

Comment ce calendrier a-t-il vu le jour?

Ce calendrier a été développé par une thérapeute de couple, Florentine d’Aulnois-Wang, exclusivement pour les couples, afin de raviver la flamme, évacuer les tensions, sortir d’une crise, se montrer plus disponible, ou plus simplement profiter d’un moment à deux, chose qui n’est pas toujours aisée au quotidien. Considéré comme «un calendrier qui réchauffe les cœurs», ce challenge d’un nouveau genre ne s’adresse d’ailleurs pas uniquement aux couples en crise, mais à toutes celles et ceux qui souhaitent se montrer (plus) attentifs et attentionnés vis-à-vis de leur partenaire de vie.

La méthode de «l’Intelligence Amoureuse

Basé sur la méthode de «l’Intelligence Amoureuse», le calendrier peut être téléchargé en ligne, gratuitement. Il suffit pour cela de renseigner son prénom et son adresse mail. Une fois cette étape franchie, il n’y a qu’à attendre de recevoir un mail, le 1er décembre, comme pour l’ouverture de la toute première case d’un calendrier de l’Avent lambda. Il n’est pas précisé quel genre d’actions seront à réaliser chaque jour, mais cela se traduira par «un geste, une action, un petit pas», «un petit rituel à vivre en couple», destiné à faire plaisir à l’autre (et à soi). Et le conjoint peut d’ailleurs être invité à s’inscrire pour partager pleinement cette expérience pensée pour la paix des couples.

«Nous voulons que chacun puisse retrouver de l’apaisement pour vivre cette période de Noël pleinement, apaisé, connecté, présent et amoureux, grâce à de petites clés qui auront beaucoup d’impact sur la relation de couple», explique Florentine d’Aulnois-Wang, dans le communiqué.