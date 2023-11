C’est quoi le «stonewalling», cette attitude qui peut nuire à votre couple?

Imaginez-vous en pleine dispute avec votre partenaire, ou même avec un.e ami.e, quand celui-ci se met soudainement à ne plus vous répondre et à se plonger dans un mutisme qui rompt toute communication. Ce type de comportements, cela s’appelle le «stonewalling».

Le «stonewalling», c’est quoi?

Lorsqu’une personne adopte cette attitude, elle peut ignorer les tentatives de communication de l’autre partie, ne pas répondre aux questions ou rester complètement silencieuse. Cela peut rendre la résolution des problèmes difficiles, car la communication est un élément essentiel pour comprendre les points de vue et trouver des solutions mutuelles.

L’intérêt de faire une pause

Il ne faut pas tout confondre: il peut être productif de prendre un petit peu de recul quand une discussion houleuse a lieu, afin d’organiser ses pensées et avoir les idées claires pour obtenir un dialogue constructif. Mais si le mutisme perdure, cela devient forcément problématique et c’est d’une certaine manière fuir ses responsabilités et l’engagement qui nous lie à une personne.