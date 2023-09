Voici comment surmonter les «lifequakes», ces bouleversements intenses de la vie

L’origine des tremblements de vie

On doit ce concept à l’écrivain Bruce Feiler. Dans son livre intitulé «Life Is in the Transitions: Mastering Change at Any Age», ce dernier s’est intéressé à ces moments-clés qui marquent bien souvent de véritables tournants dans nos existences. La raison de son enquête? Sa propre vie qui a elle-même été le théâtre de nombreux événements très difficiles comme son ostéosarcome ou encore la dépression et la tentative de suicide de son père. «Cela m’a amené à m’intéresser de près à la façon dont, lorsque notre vie subit d’énormes bouleversements, nous devons réécrire l’histoire de qui nous sommes », a expliqué l’auteur à «Today».