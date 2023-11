Voici la température idéale qu’il doit faire dans votre chambre cet hiver

Les journées refroidissent et ce n’est que le début. L’hiver s’installe peu à peu en Belgique et la semaine prochaine, les températures minimales frôleront les 0ºC et des flocons pourraient même faire leur apparition.

Maux de tête, de gorge et peau sèche

Pour certains experts le chauffage est l’ennemi numéro un du sommeil. Non seulement il aurait un impact négatif sur la qualité du sommeil mais aussi sur la santé en étant à l’origine de maux de tête ou de gorge au réveil, ainsi que de sécheresse de la peau. Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, chauffer sa chambre à coucher contribuerait à avoir le nez bouché. «On respire mieux avec de l’air frais», rappelait en 2016 au Figaro le Dr Joëlle Adrien, présidente de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance en France.

Quelle est la température idéale dans une chambre?

Pour la spécialiste, la température idéale dans une chambre à coucher se situe entre 16 et 19ºC. «Il est nécessaire pour un bon sommeil de dormir dans une ambiance plutôt froide, donc de caler la température de sa chambre à 18ºC», estimait-elle. Pour le docteur, cette température permet au corps d’atteindre la «neutralité thermique, c’est-à-dire que sous la couette, le corps n’aura ni trop froid ni trop chaud. Le cerveau sera occupé à dormir et pas à réguler la température corporelle».

Un principe de base: le nez au frais et le corps au chaud

Le Dr Joëlle Adrien a également rappelé un principe de base pour bien dormir en hiver: «on dort le nez au frais et le corps au chaud». Si vous devez allumer le radiateur pour atteindre une température d’environ 18ºC, elle conseille également de poser un verre d’eau sur le radiateur afin d’humidifier l’air de la pièce. N’oubliez pas non plus d’aérer la pièce et de faire entrer de l’air frais de l’extérieur. Un quart d’heure avant d’aller dormir, vous devriez ainsi ouvrir la fenêtre pour renouveler l’air de la chambre et ainsi passer une nuit dans les meilleures conditions possibles. Enfin, si vous avez tendance à avoir froid aux pieds, n’hésitez pas à dormir avec des chaussettes!