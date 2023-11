Het belangrijkste nieuws van 1 november: Slechts een derde van de Belgen gaat nog naar begraafplaats, X verloor helft van waarde in jaar tijd, Minstens twaalf doden na drinken giftige alcoholische drank

NEWS: Slechts een derde van de Belgen gaat nog naar begraafplaats om overledene te eren

Lange rijen van stenen graven met elkaar verbonden via verharde paadjes: de meeste begraafplaatsen in ons land zijn de voorbije 100 jaar amper veranderd. Die grijze aanblik houdt steeds meer mensen weg van het kerkhof: slechts een derde gaat nog naar een begraafplaats om overleden familieleden te eren. Lees hier meer.

GEEK: OEPS. X verloor helft van waarde in jaar tijd

WTF: Minstens twaalf doden na drinken giftige alcoholische drank

Minstens twaalf mensen zijn omgekomen en drie anderen zijn ernstig ziek geworden nadat ze vorig weekend zelfgemaakte sterke drank hadden gedronken in de Indonesische provincie West-Java. Dat maakte de lokale politie dinsdag bekend. De slachtoffers waren tussen de 16 en 45 jaar oud en hadden de drank gedronken op een trouwfeest. Lees hier meer over de tragedie.

NEWS: Ook tweede patiënt overleeft transplantatie met varkenshart niet

Een Amerikaanse man die via een harttransplantatie een nieuw hart kreeg van een genetisch gemodificeerd varken, is zes weken na de operatie alsnog gestorven. Dat meldt de Universiteit van Maryland, waar de patiënt de operatie onderging. Lees hier meer over de procedure.