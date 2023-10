Het belangrijkste nieuws van 11 oktober: President Zelenski op bezoek in ons land, NMBS extra waakzaam voor bedwantsen, ’Holly’ van Fien Troch opent jubileumeditie Film Fest Gent, Natuurlijk gebruikt Gwyneth Paltrow haar Oscar als deurstop

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 11 oktober: De Oekraïense president Volodimir Zelenski is op bezoek in ons land, NMBS extra waakzaam voor bedwantsen, ’Holly’, de nieuwste film van Fien Troch, trapt dinsdagavond de vijftigste editie van het Film Fest Gent op gang en Natuurlijk gebruikt Gwyneth Paltrow haar Oscar als deurstop: «Hij werkt perfect.»