Het belangrijkste nieuws van 11 september: Code geel van kracht, Thuis-acteur is vader geworden en wat waren die vreemde lichten in Marokko?

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 11 september: het KMI waarschuwt voor stormweer en roept code geel af. Thuis-acteur Raf Jansen verwelkomt voor de tweede keer een kindje. In Marokko verschenen vlak voor de dodelijke aardbeving vreemde lichten in de lucht en op de bodem van de oceaan vonden wetenschappers een mysterieuze gouden bol.

NEWS: KMI waarschuwt voor onweer: code geel, hulplijn 1722 geactiveerd

Terwijl de waarschuwing voor hitte op z’n einde loopt, kondigt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) een tweede code geel af, dit keer voor onweer. Vanaf 17 uur op maandag tot 6 uur dinsdagochtend, waarschuwt het KMI overal, behalve aan de kust, voor zware buien. De FOD Binnenlandse Zaken activeert ook hulplijn 1722. Lees hier meer over de voorspellingen.

WHAT ABOUT: Wat waren die vreemde lichten in de lucht vlak voor de aardbeving in Marokko? (video)

Vlak voor de dodelijke aardbeving in Marokko werden mysterieuze witte ballen gefilmd in de lucht. De beelden werden op Twitter en TikTok volop bekeken. Complotdenkers zagen er al snel UFO’s of Chinese ballonnen in. In werkelijkheid gaat het om een zeldzaam en bizar fenomeen, dat wetenschappers ook vandaag nog niet helemaal begrijpen. Lees hier meer.

SHOWBIZZ: ‘Thuis’-acteur Raf Jansen is voor de tweede keer papa geworden

Heuglijk nieuws voor Raf Jansen en zijn partner Elke. Ze zijn de trotse ouders geworden van een tweede kindje. Dat maakte de acteur, die de rol van Dieter vertolkt in de Eén-reeks ‘Thuis’, bekend op Instagram. Jansen verwelkomde in mei vorig jaar al zijn eerste kindje Josse. Lees hier meer over de nieuwe toevoeging aan zijn gezin.

WTF: Wetenschappers vinden mysterieuze bol op bodem van oceaan: «Lijkt wel het begin van een horrorfilm»

Wetenschappers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hebben een mysterieuze gouden bol gevonden op een diepte van 3.300 meter in de oceaan. «Het bizarre aan deze zaak is dat we niet eens weten wat het precies is», reageert een onderzoeker aan The Guardian. Lees hier meer over de bijzondere vondst.