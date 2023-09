Het belangrijkste nieuws van 12 september: Zaak Schild & Vrienden uitgesteld, toiletpapier doorheen de geschiedenis en fietser beleeft bizar ritje

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 12 september: De zaak rond Schild & Vrienden is opnieuw uitgesteld en een Amerikaanse tweeling is tragisch overleden nadat ze in slaap vielen in een speelgoedkist. Daarnaast had een Britse fietser een bijzondere ontmoeting met de lokale bevolking tijdens een fietsritje en sommen we alles wat je echt moet weten over toiletpapier op.