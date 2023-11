Het belangrijkste nieuws van 2 november: Afgebroken boom maakt dodelijk slachtoffer in Gent, Meta riskeert Europees verbod op gepersonaliseerde reclame, Bijna helft van Afro-Belgen wordt gediscrimineerd op huizenmarkt

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 2 november: Afgebroken boom maakt dodelijk slachtoffer in Gents Citadelpark, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, riskeert een verbod in de Europese Gemeenschap op het gebruik van persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties, Bijna helft van Afro-Belgen wordt gediscrimineerd op huizenmarkt: België scoort bij de slechtste van EU.