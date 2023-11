Het belangrijkste nieuws van 22 november: verkiezingen in Nederland, Kato van The Starlings is bevallen en Metro sprak met Fien Troch over nieuwe film ‘Holly’

NEWS. Stembureaus in Nederland vandaag geopend voor spannende parlementsverkiezingen

Alle stembureaus in Nederland hebben vandaag om 07.30 uur hun deuren geopend voor de verkiezingen van het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer. Ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden van achttien jaar en ouder mogen hun stem uitbrengen. Om 21.00 uur sluiten de stemlocaties en gaan de stembussen open om de stemmen te tellen. Lees hier verder.

Is het verlegen en teruggetrokken tienermeisje Holly bovennatuurlijk begaafd of gewoon iemand met uitzonderlijk veel empathie? Rond die intrigerende vraag bouwt de Belgische cineaste Fien Troch een drama dat lang in je hoofd blijft hangen. En dat enkele maanden geleden op de rode loper mocht op het filmfestival van Venetië. Lees het volledige interview.