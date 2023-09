Het belangrijkste nieuws van 25 september: dit staat in het begrotingsakkoord, stenen van Antwerps koppel zijn wel «archeologisch» en het afscheid van Pirato

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 25 september: De Vlaamse regering heeft zijn begrotingsakkoord toegelicht en trekt 270 miljoen euro uitvoor de kinderopvang. Slecht nieuws voor het Antwerps koppel dat drie stenen mee wou nemen uit Turkije, want een expertenpanel oordeelde dat die objecten wel van archeologische aard zijn. Verder bespreekt ‘Blind Getrouwd’-koppel Jolien en Brecht hun kinderwens en moeten we afscheid nemen van de iconische Pirato-chips.