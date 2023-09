Het belangrijkste nieuws van 27 september: Marco Borsato wordt vervolgd, Thalys verdwijnt en Britney Spears duikt met verwondingen op in nieuw filmpje

SHOWBIZZ. Marco Borsato wordt vervolgd voor zedendelict met minderjarige

Vanaf 1 oktober worden de rode Thalys-treinen onderdeel van Eurostar. De fusie tussen de twee operatoren van hogesnelheidstreinen werd al in 2019 gelanceerd, maar ging dit jaar een nieuwe fase in. De merknaam Thalys verdwijnt, net zoals de applicatie en de website. Tickets kopen voor treinreizen tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland kan voortaan via eurostar.com. Lees hier verder.

Brecht, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Jolien, praat in een interview openhartig over de eerste momenten met zijn kersverse bruid. Hij blikt ook even vooruit op het traanmomentje van volgende week. Lees hier verder.