Het belangrijkste nieuws van 28 september: inflatie op laagste peil in 2 jaar, Dumbledore is overleden en deze onderbroek is peperduur

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 28 september: het gaat eindelijk weer de goede kant op met onze inflatie en de vzw Broeders van Liefde heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. Voor Harry Potter-fans is het een duistere dag: Michael Gambon, de acteur die jarenlang de rol van Dumbledore op zich nam, is overleden. Tot slot ligt het Italiaanse modemerk Miu Miu onder vuur omdat ze onderbroeken op de markt brengen van 5.600 dollar, die allicht niet eens goed zitten.

NEWS: Inflatie zakt weer richting 2%: «Voedingsprijzen lijken eindelijk onder controle»

De inflatie in België is in september gedaald naar 2,39%, het laagste niveau sinds juli 2021. Dat meldt het statistiekbureau Statbel donderdag. De verwachte overschrijding van de spilindex, die zou leiden tot hogere uitkeringen en ambtenarenlonen, kwam er niet. «Na twee jaar zijn we eindelijk terug daar waar we moeten zijn. Bij normale inflatie», reageert arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) hoopvol. Lees hier meer.

SHOWBIZZ: ‘Harry Potter’-acteur Michael ‘Perkamentus’ Gambon overleden

De Ierse acteur Michael Gambon is op 82-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC donderdag gemeld onder verwijzing naar de familie.Hij was vooral bekend voor zijn rol als professor Albus Dumbledore (Perkamentus) in zes van de acht ‘Harry Potter’-films. Lees hier meer.

NEWS: Broeders van Liefde excuseert zich bij slachtoffers: «Deze gruwel kleeft aan onze organisatie»

De VRT-documentaire ‘Godvergeten’ ging als een schokgolf door ons land. Niet alleen de getuigenissen over het seksueel misbruik in de Kerk blijven nazinderen, maar ook de manier waarop het instituut omging met de slachtoffers. De vzw Broeders van Liefde, die verschillende scholen en zorginstelling beheert, heeft nu in een open brief zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers: «Wat we hebben gezien en gehoord was zo verkeerd.» Lees hier meer.

SELFCARE: Modemerk verkoopt onderbroeken aan 5.600 dollar: «De duurste schimmelinfectie die je kunt krijgen»

Het Italiaanse modemerk Miu Miu krijgt de wind van voren nu ze onderbroeken op de markt gebracht hebben met een prijskaartje van 5.300 euro per stuk. Online drijven mensen massaal de spot met de peperdure glitterende slipjes met pailletten: «Sowieso werden deze ontworpen door een man.» Lees hier meer over de onderbroek waarvoor de gemiddelde mens zo’n twee maandlonen opzij moet zetten.